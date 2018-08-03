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Жительница Викулово отдала мошенникам двадцать тысяч рублей

Происшествия, 14:28 03 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 20 тыс. рублей похитили мошенники у жительницы Викулово, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Неизвестный через социальную сеть представился знакомой потерпевшей из с. Викулово. Обманным путем он получил сведения о банковских картах женщины и похитил около 20 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность, причастную к совершению преступления.

Полицейские советуют тюменцам быть предельно осторожными при любых операциях через интернет, общении с якобы знакомыми и родственниками, перепроверять информацию и перезванивать своим близким.

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# Викулово , мошенничество

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