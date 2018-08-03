Жительница Викулово отдала мошенникам двадцать тысяч рублей
Фото ИА "Тюменская линия"
Около 20 тыс. рублей похитили мошенники у жительницы Викулово, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Неизвестный через социальную сеть представился знакомой потерпевшей из с. Викулово. Обманным путем он получил сведения о банковских картах женщины и похитил около 20 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность, причастную к совершению преступления.
Полицейские советуют тюменцам быть предельно осторожными при любых операциях через интернет, общении с якобы знакомыми и родственниками, перепроверять информацию и перезванивать своим близким.