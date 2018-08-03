Тюменская область – лидер в УФО по производству молока и яиц

mcx.ru mcx.ru

В Тюменской области в первом полугодии 2018 года произведено 174,8 кг молока на душу населения. Это, как сообщает eправление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, лучший показатель в Уральском федеральном округе.

Объем производства яиц на душу населения в хозяйствах всех категорий в Тюменской области без автономных округов так же выше, чем в остальных регионах округа (497,2 штук).

Оценка регионов Уральского федерального округа по основным социально-экономическим показателям за январь-июнь 2018 года показала, что наиболее высокие индексы промышленного производства сложились в Ямало-Ненецком автономном округе (112,1%) и Тюменской области без автономных округов (108,3%).

Максимальное значение ввода жилья в расчете на 1000 человек среди регионов Уральского федерального округа отмечается в Тюменской области без автономных округов (329,8 кв. м общей площади), в том числе населением (205,7 кв. м).

На потребительском рынке наиболее высокие показатели оборота розничной торговли на душу населения (127,8 тыс. рублей), оборота общественного питания на душу населения (12,9 тыс. рублей), объема платных услуг на душу населения (45,0 тыс. рублей) за январь-июнь 2018 года сложились в Ямало-Ненецком автономном округе.

Темп роста реальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в январе-мае 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года в Свердловской области (108,4%) превысил значения показателей в других регионах федерального округа.

Самый высокий размер номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в январе-мае 2018 года наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе (101,3 тыс. рублей).

Наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги в июне 2018 года к декабрю 2017 года зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (100,7%).