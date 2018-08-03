Александр Моор: тюменские железные дороги развиваются вместе с регионом

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Свердловская железная дорога - надежный партнер региона в работе по решению социальных и экономических задач, развитию транспортной инфраструктуры. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя тружеников стальных магистралей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

Торжественное собрание, посвященное Дню железнодорожника и 140-летнему юбилею Свердловской железной дороги, состоялось в ДК "Железнодорожник" в Тюмени. Врио губернатора осмотрел выставку, посвященную истории развития железнодорожного транспорта в регионе. Александр Моор ударил в исторический бронзовый колокол, который до 1974 года оповещал пассажиров об отправлении поездов на Тюменском вокзале.

"Если мы вернемся в 1944 год, в то время, когда создавалась Тюменская область - тогда одноколейная железнодорожная магистраль проходила только через южную часть региона с Запада на Восток", - напомнил врио губернатора, приветствуя участников торжественного собрания. Ситуация кардинально изменилась с открытием на Тюменском Севере нефтегазовых богатств. В декабре 1965 года было принято решение о строительстве железнодорожной линии Тюмень - Тобольск - район Сургута. Спустя два года первый поезд прибыл на берег Иртыша у Тобольска, а 5 августа 1975 года - на станцию Сургут. Спустя еще пять лет рельсы главного пути достигли конечного пункта назначения - Уренгоя.

"Через непроходимые леса и болота, там, где не ступала нога человека, пролегла железная дорога, которая соединила богатейшие месторождения и новые города с большой землей, придав мощный импульс освоению и дальнейшему развитию Тюменской области", - сказал врио губернатора.

Сегодня железная дорога продолжает развиваться вместе с регионом, подчеркнул Александр Моор. Совсем недавно стартовало строительство современного крытого надземного перехода на Тюменском железнодорожном вокзале. Между Тюменью и Тобольском начали курсировать приобретенные при поддержке областного правительства современные вагоны, оформленные в фирменном стиле туристических проектов "Императорский маршрут" и "Visit Tyumen".

"Планируется реализация многих других важных для региона проектов. Наше взаимодействие, закрепленное долгосрочными соглашениями, направлено на развитие инфраструктуры и железнодорожных перевозок, социальную поддержку жителей. Мы с вами решаем важнейшую социальную задачу - обеспечиваем транспортную доступность территорий Тюменской области для максимального числа людей. Мы обновляем вокзалы и станции, создаем современную инфраструктуру, обеспечивая дополнительный комфорт жителям области и ее гостям", - подчеркнул Александр Моор. Ежегодно услугами железной дороги только в пригородном сообщении в Тюменской области пользуются почти 2 млн пассажиров, добавил он.

Врио губернатора выразил уверенность в том, что в условиях ежегодно растущего объема перевозок тюменские железнодорожники успешно справятся с серьезными задачами по совершенствованию железнодорожного движения, внедрению современных технических средств, развитию дополнительной инфраструктуры. В результате качество перевозок грузов и пассажиров будет только расти.

Особые слова благодарности Александр Моор адресовал ветеранам отрасли - людям, отдавшим многие годы своей жизни труду и подготовке достойной смены.

"Славные трудовые традиции, заложенные ветеранами РЖД, сохраняют и продолжают нынешние работники. Желаю всему коллективу Свердловской железной дороги крепкого здоровья, успехов, уверенности в завтрашнем дне, надежной техники и безаварийной работы", - обратился к железнодорожникам Александр Моор.

Слаженный и высокопрофессиональный коллектив тюменских железнодорожников насчитывает сегодня около 10 тыс. человек, отметил в своем выступлении заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

"Нам очень близки история тюменской железнодорожной отрасли и трудовой подвиг, который совершили строители стальных магистралей и те, кто водил и водит пассажирские и грузовые составы по тюменской земле. Без вас не работала бы экономика страны и региона. Только в Тюменской области около 150 предприятий вообще без вас жить не могут", - обратился к железнодорожникам вице-спикер областного законодательного собрания.

Отметим, что общий ежегодный объем инвестиций в развитие железнодорожного транспорта в Тюменской области превышает 5 млрд рублей.

"Железнодорожный транспорт в Тюменской области продолжает развиваться. Мы строим и модернизируем наши объекты. Сегодня у нас еще один праздник - исполняется 49 лет Тюменской детской железной дороге. Я надеюсь, что дети, которые там занимаются, станут настоящими железнодорожниками", - сказал заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению Олег Энгель.

Александр Моор, Андрей Артюхов и Олег Энгель вручили тюменским железнодорожникам региональные и ведомственные награды за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.

Евгений Бабенко