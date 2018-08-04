В Стэнфорде предложили использовать Google Glass для помощи детям-аутистам

Фото www.agiletrailblazers.com Фото www.agiletrailblazers.com

Дети с расстройствами аутистического спектра могут развивать свои навыки социальной коммуникации при помощи очков дополненной реальности Google Glass. Об этом сообщает Planet-today.ru.

Очки дополненной реальности Google Glass могут применяться в довольно широком спектре задач. Девайс, в частности, может использоваться при проведении тех или иных научных исследований, а также обладает потрясающим потенциалом медицинского применения.

Этот потенциал, как отмечают исследователи, все еще изучен довольно слабо, поэтому эксперименты вроде того, о котором идет речь, являются весьма важными.

"Мы собрали группу из четырнадцати детей-аутистов и приступили к занятиям по развитию социальных навыков, основанных на применении очков Google Glass. Итоги оказались очень впечатляющими", — говорят специалисты из Стэнфорда.

Двенадцать из четырнадцати семей заметили положительное влияние осуществляемых при помощи Google Glass практик на детей-аутистов. Последние, в частности, стали гораздо лучше реагировать на попытки других людей установить с ними зрительныq контакт.