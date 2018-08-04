Сладковский район отпраздновал 95-летний юбилей

Фото ИА «Тюменская линия « Фото ИА «Тюменская линия «

Жители Сладковского района вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Моор, поздравляя сладковчан с 95-летним юбилеем муниципалитета. Праздничные торжества состоялись на стадионе в райцентре Сладково.

"Основа экономики Сладковского района - агропромышленный комплекс. Муниципалитет показывает хорошие качественные и количественные показатели в производстве сельхозпродукции. Ваш район называют краем озер, здесь издавна занимаются рыбоводством. В этой сфере муниципалитет лидирует в регионе", - сказал Александр Моор, обращаясь к сладковчанам.

При этом врио губернатора обратил внимание на важность дальнейшего развития фермерских и личных подсобных хозяйств. Жители района очень активно участвуют в конкурсах на фермерские гранты и очень часто становятся победителями, отметил он.

"Общими усилиями мы с вами развиваем муниципалитет. Строятся новые жилые дома и дороги. Преображаются социальные учреждения. Сегодня мы побывали в современной школе. Даже в областном центре не каждая школа так выглядит, и многие тюменцы могут по-доброму позавидовать жителям Сладково", - поделился впечатлениями врио губернатора.

Александр Моор пожелал жителям Сладковского района энергии в реализации планов развития муниципалитета и успехов в труде на благо своей малой родины и всей Тюменской области.

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов предложил жителям района уже сейчас начинать подготовку к предстоящему столетию муниципалитета. "Вы живете на уникальной территории - здесь много соленых озер, а район называется Сладковским. Все вместе мы достигнем еще больших успехов в развитии большой Тюменской области", - заявил депутат.

На протяжении 95 лет своей истории Сладковскй район жил и развивался вместе с регионом и страной, отметил глава муниципалитета Александр Иванов.

"Жители района с энтузиазмом выполняли планы первых советских пятилеток, героически защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковали Победу в тылу, восстанавливали народное хозяйство в послевоенный период. Самое большое богатство и главное достояние района - его люди. Именно они своим трудом продолжают писать нашу славную историю", - подчеркнул он.

Александр Моор, Владимир Ульянов и Александр Иванов вручили сладковчанам награды за добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Две семейных пары, отметившие золотые юбилеи совместной жизни, получили из рук врио губернатора памятные медали.

Большой интерес у Александра Моора, как и у всех гостей праздника, вызвали презентации творческих площадок, которые подготовили сельские поселения района. Врио главы региона побывал также на национальных подворьях, представленных немецкой и казахской общинами.

"В Сладковском районе живут очень талантливые люди!", - резюмировал Александр Моор.

Евгений Бабенко