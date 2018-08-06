Максим Григорьев дал высокую оценку тюменскому Центру общественного контроля на выборах

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Работа тюменского Центра общественного контроля (ЦОК) на выборах президента России в марте 2018 года была организована на очень высоком уровне. Об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Общественной палаты РФ Максим Григорьев, открывая семинар-совещание, посвященное общественному контролю за ходом выборов губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы в Общественной палате региона в Тюмени 6 августа.

Он также положительно оценил подготовку ЦОК Общественной палаты Тюменской области к предстоящим выборам.

На встрече присутствовали представители общественных организаций муниципального и областного уровня, а также председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"На выборах президента, по выражению секретаря ОП РФ Валерия Фадеева, удалось обеспечить тотальный общественный контроль. Сейчас задача — сделать это законченным общественным институтом. Для этого у нас есть все предпосылки. Есть законодательная база, и уже сейчас система общественных палат имеет право направлять наблюдателей на выборы президента и депутатов Госдумы. Недавно был принят закон, что теперь мы это можем делать и на выборах региональных и муниципальных. На данный момент шесть регионов уже успели внести соответствующие правки в региональное законодательство", - пояснил Максим Григорьев.

Он уверен: формируя Центр общественного контроля на выборах в Единый день голосования 9 сентября 2018 года, важно не потерять "золотой" фонд наблюдателей и сохранить те же самые принципы работы — ответственность и прозрачность. Общественная палата РФ предлагает любым общественным организациям, активистам и волонтерам войти в эту систему наблюдения. Единственное правило — соблюдение этического кодекса наблюдателей.

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин пояснил, что выборы губернатора охватят 1 тыс. 86 избирательных участков, по всем распределят общественных наблюдателей. На выборах депутатов в Тюменскую городскую думу задействуют 281 участок. Помимо губернаторских и думских выборов, в области в Единый день голосования пройдет еще около 40 кампаний муниципального уровня. Он напомнил, что в сотрудничестве с Общественной палатой региона избирком проверял потенциальных наблюдателей на соответствие для того, чтобы среди них не оказалось заинтересованных людей, действующих сотрудников избирательных комиссий, судимых и привлекавшихся к административной ответственности.

"Надо избегать какой-либо политической ангажированности. На президентских выборах было более 1 тысячи 100 участков, и все их мы закрыли общественными наблюдателями, старались помогать им в обучении и консультациях", - рассказал Игорь Халин.

Заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области Светлана Ярославова подчеркнула, что задача общественного контроля — не мешать работе избиркома, а помогать, смотреть общую обстановку и настроение, отвечать на запросы избирателей. Вспоминая президентские выборы и деятельность ЦОК на них, она напомнила, что 90% вопросов от людей были связаны с поиском избирательного участка. Тогда в работе Центра общественного контроля было задействовано 55 общественных организаций, 60% наблюдателей были представителями молодежи.

Максим Григорьев положительно оценил подготовку ЦОК Общественной палаты Тюменской области к предстоящим выборам и выразил уверенность в том, что все участки будут закрыты независимыми наблюдателями.

"Привлекайте как можно больше людей и организаций, ведь мы несем с вами важную образовательную функцию. Молодежь понимает, что такое выборы, как это происходит, когда они сами участвуют в этом процессе, это и определенный социальный лифт. Буквально за год нам удалось сформировать новый общественный институт, которого ранее в таком объеме не было. Какие есть еще общественные силы, которые могли бы 150 тысяч волонтеров привести на выборы наблюдателями? Главное - не подходить к вопросу формально", - напутствовал Максим Григорьев.

В завершение встречи он наградил участников семинара-совещания благодарностями Общественной палаты РФ за подписью секретаря Валерия Фадеева за большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан при голосовании на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Напомним, Центр общественного контроля региональной Общественной палаты на выборах в Единый день голосования 9 сентября 2018 года в Тюменской области был создан 3 июля на период с 1 августа по 20 сентября текущего года. Главная его задача — организация эффективного независимого общественного контроля за ходом выборов, взаимодействие институтов гражданского общества с избирательными комиссиями, органами государственной власти и местного самоуправления. Отличительной чертой работы ЦОК осенних выборов станет формирование его филиалов в ряде городов и районов юга Тюменской области, а также проведение мониторинга предвыборных настроений электората на территории субъекта.

Дарья Казакова