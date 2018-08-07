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Многодетные семьи Ямала могут начинать строить свой дом в микрорайоне "Новый"

Экономика, 10:32 07 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Многодетные семьи Ямала могут приступать к строительству своего дома в микрорайоне "Новый" Заводуковского городского округа.

Как сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления строительства – главный архитектор Тюменской области Сергей Шустов, на выделенных землях сделан первый этап подготовки – проложены сети, электроснабжение, проведены дороги.

"Eжегодно на эти цели из областного бюджета выделяются средства и земельные участки под индивидуальное строительство, - отметил он. - 155 земельных участков в Заводоуковском городском округе обеспеченны необходимой инфраструктурой".

Кроме того, проинформировал Сергей Шустов, в перспективе земля под жилую застройку будет выделяться в д. Речкина Тюменского района. Там готовится проектно-сметная документация. И в городе Тюмени разрабатывается проектно-сметная документация по предоставлению земельных участков многодетным семьям Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего в работе земельные участки на 420 многодетных семей.

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# Заводоуковский городской округ , многодетные семьи , Сергей Шустов , строительство жилья , Ямал

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