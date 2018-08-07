Тюменская объездная дорога станет магистралью непрерывного движения

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Завершение строительства кольцевой автодороги вокруг Тюмени - одна из наиболее важных задач 2018 года.

Об этом на пресс-конференции заявил начальник Главного управления строительства – главный архитектор Тюменской области Сергей Шустов.

"Из 55 километров уже построено 48, - пояснил он. - Всего в рамках этого проекта будет создано еще четыре путепровода и три транспортных развязки. Две из них - на пересечении объездной со Старотобольским и Ялуторовским трактами – откроются уже в сентябре. В сентябре от улицы Тополиной мы уже сможем доехать до Ялуторовского тракта по нашей объездной дороге".

Еще одна масштабная развязка появится на объездной дороге возле Воронинских горок. Это, по словам Сергея Шустова, будет клеверный лист. Необходимость строительства двухуровневой развязки продиктована стремлением превратить объездную дорогу в магистраль непрерывного движения.

"В наших планах полностью убрать с нее все светофоры, - подчеркнул он. - С этой же целью на разных участках будут установлены надземные переходы. Также будет построена развязка на объездной в районе улицы Интернациональной, чтобы затем убрать светофор с перекрестка на улице Авторемонтной".

Борис Олейник