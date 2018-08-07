Артем Зайцев считает, что работа депутата не должна ограничиваться посещением заседаний комиссий

Фото "Тюменская линия" Фото "Тюменская линия"

258 обращений поступило в 2017 году в приемную депутата Тюменской областной думы Артема Зайцева. Более 300 обращений -в 2018 году.

"Все сообщения были должным образом обработаны. Большинство вопросов удалось решить. Больше всего жителей Тюменской области волнуют вопросы в сфере ЖКХ. Основной момент, который интересует людей — это деятельность управляющих компаний, проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. Много проблем возникает с недобросовестными подрядными организациями, которые выполняют работы не качественно и не в срок. Стараемся вовлекать в этот процесс собственников жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы они следили за качеством проводимых работ", - рассказал Артем Зайцев во время интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия".

Депутат призвал жителей Тюменской области при возникновении спорных ситуаций обращаться в органы исполнительной власти.

"Администрация города Тюмени, департамент коммунального хозяйства активно идут на контакт, выезжают на сложные объекты, выступают в защиту прав граждан. Механизм взаимодействия между подрядчиком и контролирующим органом существует, но если вопрос не решается ,можете вовлекать депутатов, на каждый проблемный дом готов выехать лично", - отметил он.

Много обращений поступает за оказанием материальной помощи.

"Пенсионерам не хватает средств на покупку лекарственных препаратов, продуктов питания, кому-то нужно сделать ремонт кровли. Совместно с органами местного самоуправления, департаментом социальной защиты Тюменской области удается людям помочь. Молодые люди тоже приходят за помощью, как правило это спортсмены. Им необходимо спортивный инвентарь, средства, чтобы ездить на соревнования. В этом направлении мы тесно взаимодействуем с департаментом по спорту и департаментом по молодежной политике. Радует, что молодежь активно вовлекается в занятия спортом", - добавил депутат.

По словам Артема Зайцева депутаты Тюменской областной думы - активные люди. 48 депутатов представляют интересы избирателей юга Тюменской области, ХМАО И ЯНАО.

"Самому молодому депутату 30 лет, самому взрослому за 70 лет. Это мужчины и женщины, разные по взглядам, разные по партийной принадлежности, представляют разные территории. Благодаря этому интересно проходят дискуссии на заседаниях думы", - подчеркнул он.

В рамках работы в Тюменской областной думе парламентарий совершает много рабочих поездок. Летом 2018 года он работал на территории Югры, посетил самый отдаленный поселок Ханты-Мансийского района — Кышик.

"В этот поселок можно добраться летом только по реке или на вертолете, зимой по зимнику, там нет дорог, нет прямого сообщения. Основная проблема у этих людей, которые проживают на труднодоступной территории — это обеспечение продуктами питания и медицинскими услугами. Фельдшерско-акушерский пункт там есть, но вот, чтобы попасть на прием к узкому специалисту необходимо выезжать в Ханты-Мансийск. Чтобы решить эту проблему необходимо увеличить количество речного транспорта за счет дополнительных субсидий из окружного бюджета. Зато порадовало то, что у них есть современная школа, обеспеченная Интернетом, современными классами, интерактивными досками, хорошим спортивным залом, необходимым спортивным инвентарем. Благодаря этому дети получают качественное образование. География поездок большая, бываю везде, если еще где-то не был - приглашайте", - рассказал он.

Артем Зайцев считает, что работа депутата не должна ограничиваться чтением документов и посещением заседаний комиссий.

"Депутаты должны общаться с разными категориями людей и побывать везде, даже в самых отдаленных уголках региона. Такие поселения остаются без внимания властей, а ведь люди там нуждаются в помощи. Когда проблему увидишь своими глазами и услышишь о ней из первоисточника, то только тогда можно принять меры и найти пути решения", - пояснил он.

По мнению парламентария, чтобы Россия развивалась, каждый человек должен начать с себя, должен воспитывать патриотизм у своих детей.

"Тогда у нас будет здоровое поколение и хорошая, здоровая нация. К сожалению не все хотят это делать. Часто люди, которые недовольны тем, что их окружает, ничего и не делают для того, чтобы это изменить. Ругать кого-то, что мы плохо живем — это неправильно. Большинство из нас даже не ходят на собрания собственников жилья, где принимаются основные решения по управлению многоквартирными домами, а потом все жалуются на повышенные тарифы, некачественную работу по текущему ремонту. Все привыкли делать субботник только весной, а давайте делать субботник каждый месяц. Мы же хотим жить в красивом городе, чистом дворе. Уверен, что мы придем к осознанию того, что в своей стране выгоднее жить, работать, воспитывать детей, вкладывать и хранить деньги", - добавил он.

В заключении интернет-конференции Артем Зайцев поблагодарил всех за вопросы и призвал всех к активности в правовом поле.

"У вас есть права, которые прописаны в Конституции Российской Федерации, законодательными актами на уровне региона. К сожалению не все о своих правах знают. Я вас призываю вести активный образ жизни: заниматься спортом, заниматься со своими детьми, участвовать в управлении своими многоквартирными домами, в своих садовых обществах, активнее принимать участие в общественных обсуждениях", - подытожил он.

Ирина Шемякина