  • 7 августа 20187.08.2018вторник
  • USD63,4975
    EUR73,4095
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер южный

Тюменца осудят за попытку сбыта крупной партии наркотиков в Тобольске

Происшествия, 14:21 07 августа 2018

Фото sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в попытке сбыта синтетических наркотиков, осудят в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

30-летний тюменец в мае 2018 года специально приехал в Тобольск, чтобы сбывать наркотики. Для этого он снял там квартиру. Наркоделец из тайника на ул. Дружбы забрал синтетические наркотики двух видов общей массой более 875 гр. Когда он пошел делать закладки, был с поличным задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Наркотики нашли и в съемной квартире.

По решению суда тюменец заключен под стражу. Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 07.08.2018Тюменца осудят за попытку сбыта крупной партии наркотиков в Тобольске
13:49 07.08.2018В Уватском районе вертолет совершил жесткую посадку
12:54 07.08.2018В Тюменской области снизилось число ДТП с участием нетрезвых водителей
10:43 07.08.2018Три пешехода попали под машины в областном центре