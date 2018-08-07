Тюменца осудят за попытку сбыта крупной партии наркотиков в Тобольске

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Мужчину, обвиняемого в попытке сбыта синтетических наркотиков, осудят в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

30-летний тюменец в мае 2018 года специально приехал в Тобольск, чтобы сбывать наркотики. Для этого он снял там квартиру. Наркоделец из тайника на ул. Дружбы забрал синтетические наркотики двух видов общей массой более 875 гр. Когда он пошел делать закладки, был с поличным задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Наркотики нашли и в съемной квартире.

По решению суда тюменец заключен под стражу. Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.