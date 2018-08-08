Сотрудничество завода "Паритет" с Ямалом и Югрой - важное направление работы, считает Александр Моор

Новый цех по производству строительных материалов ООО "Паритет" в Ялуторовске осмотрел врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

ООО "Паритет" занимается комплексным производством товарного бетона и железобетонных изделий. Проект предусматривал приобретение такого оборудования, как стационарные весы, балочный кран, полуприцеп – цементовоз, автобетоносмеситель, станок гибочный для арматурного цеха, гильотина для рубки металла, формы для ЖБ-продукции, матрицы для производства дорожных и тротуарных бордюров, а также брусчатки. Автобетоносмеситель уже куплен, за тягач и самосвал внесены лизинговые авансовые платежи.

Александр Моор отметил, что завод "Паритет" тесно сотрудничает с северными округами. "Такое взаимодействие - это очень важное направление работы, поскольку наши территории экономически связаны, и не только на уровне крупных компаний. Очень здорово, что такие молодые и амбициозные ребята приходят в производство и обеспечивают своей продукцией не только локальные рынки, но и очень активно двигаются на Ямал и в Югру. На севере ведется активное строительство. Думаю, что компании с юга Тюменской области вполне себе могут, проводя активную маркетинговую политику, эти рынки занимать", - выразил мнение врио главы региона.

‌В пример он привел строительство дороги Надым - Салехард: на этом объекте практически все металлоконструкции - тюменского производства.

На предприятии работают 49 человек. Владельцы бизнеса активно внедряют в производство современные передовые технологии, модернизируют его для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность, сократить трудоемкость, снизить себестоимость продукции.

На одной площадке с этим заводом развивается еще один перспективный проект - идет строительство комплекса для сервисного обслуживания строительной, грузовой и специальной техники "ЯлтКомплектСтрой".

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик отметил, что на территории города реализуется более 20 инвестиционных проектов в разных направлениях. "Со своей стороны оказываем им помощь в подключении инженерных сетей и отведении земельных участков, практически занимаемся всеми проектами в ручном режиме", - пояснил он.

Дарья Казакова