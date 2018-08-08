Александр Моор поручил отработать поэтапный график реконструкции и ремонта Областной больницы в Ялуторовске

Ход выполнения работ по реконструкции поликлиники областной больницы №23 в Ялуторовске осмотрел врио губернатора Тюменской области Александр Моор 8 августа.

Областная больница №23 обслуживает жителей Ялуторовска и Ялуторовского района, по данным на 1 января 2018 года их число составляет 54 тыс. 384 человека. Она действует как межтерриториальный центр специализированной медицинской помощи неврологического и кардиологического профилей и травматологический центр второго уровня по оказанию медицинской помощи для жителей Ялуторовского, Омутинского, Упоровского, Юргинского, Исетского районов и Заводоуковского городского округа.

Александр Моор подчеркнул важность развития социальной инфраструктуры на местах.

"Будем поэтапно заниматься реконструкцией и ремонтом областной больницы. Специалисты, которые здесь работают, помогают не только жителям Ялуторовска и Ялуторовского района, но и других муниципалитетов, это очень важный медицинский центр. В современном мире мы должны иметь более современные учреждения", - рассказал врио главы Тюменской области.

Из бюджета на 2018-2019 годы выделены 193 млн рублей на проведение реконструкции поликлиники по ул. Чкалова, 25. Срок окончания реконструкции поликлиники - лето 2019 года, разрабатывается проектная документация для реконструкции стационара больницы.

Благодаря реконструкции увеличится возможность посещения поликлиники пациентами на 210 посещений в смену за счет увеличения площади регистратур, холла для пациентов, увеличения количества кабинетов врачей, ведущих первичный прием. До реконструкции кабинет травматолога-ортопеда располагался на третьем этаже, после выполнения работ его переместят на первый этаж, что гораздо удобнее для пациентов. Появятся два лифта большого объема, которые позволят в том числе колясочникам с комфортом подниматься на верхние этажи. Из легких материалов надстроят пятый этаж.

В медицинском учреждении по состоянию на 30 июня 2018 года работают 112 врачей, 481 специалистов со средним медицинским образованием. Средний возраст врачей — 46 лет, число лиц старше пенсионного возраста - 30 человек. В 2018 году приняли на работу восемь врачей и 17 средних медицинских работников.

В настоящее время областной больнице требуются 15 специалистов, из них три участковых терапевта, участковый педиатр, два врача общей практики, врач скорой медицинской помощи, хирург, онколог, эндокринолог, стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед, неонатолог, отоларинголог и офтальмолог. Потребности в специалистах со средним профессиональным медицинским образованием нет.

Дарья Казакова