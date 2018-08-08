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Новые соглашения и контракты с уфимцами и челябинцами заключили тюменские предприниматели

Экономика, 15:27 08 августа 2018

Фото Тюменской Торгово-промышленной палаты.

Восемь представителей тюменского бизнеса наладили межрегиональное сотрудничество во время деловой поездки в Челябинск и Уфу.

Бизнес-миссию в две региональные столицы организовали Торгово-промышленная палата совместно с Центром поддержки экспорта в рамках правительственного регионального проекта "Экспортный марафон".

В Челябинске тюменские производители продуктов питания провели рабочие встречи с представителями федеральных и региональных торговых сетей, которые на сегодняшний день не представлены в Тюменской области. Товары появятся в Тюменской области в ближайшее время, заверяют специалисты.

Представители крупного тюменского завода провели переговоры с сотрудниками муниципальных и региональных ведомств по теме внедрения трубопроводов в городскую инфраструктуру. Производитель товаров для детей провел встречу с руководителями супермаркетов и наметил варианты поставок, а сотрудники тюменской мебельной фабрики презентовали свои наработки региональному департаменту образования.

"В Уфе для предпринимателей Тюменской области организовали выездные программы. Причем участников разделили по отраслям производства и организовали индивидуальные встречи с потенциальными партнерами, возможными заказчиками. Некоторые компании договорились об участии в масштабной выставке в Республике Башкортостан, которая состоится ближайшее время", - отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

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# бизнес , проект , Тюменская торгово-промышленная палата

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