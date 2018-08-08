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Бюллетень для голосования на выборах губернатора Тюменской области будет зеленого цвета

Политика, 15:05 08 августа 2018

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Избирательная комиссия Тюменской области утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах губернатора Тюменской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Бюллетень будет иметь зеленый цветовой фон и защитную сетку, нанесенную типографским способом.

В бюллетень внесут данные о четырех кандидатах (в алфавитном порядке) - Зайцеве Артеме Николаевиче, Левченко Иване Григорьевиче, Мооре Александре Викторовиче и Пискайкине Владимире Юрьевиче.

Борис Олейник

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# бюллетени , выборы губернатора

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