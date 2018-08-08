На выборах губернатора Тюменской области можно проголосовать досрочно

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

На выборах губернатора Тюменской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года для отдельных групп избирателей разрешено досрочное голосование. Такое решение принято на заседании областной избирательной комиссии.

Досрочно свой выбор смогут сделать избиратели, включенные в списки на соответствующем избирательном участке, находящемся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми в Тюменской области отсутствует или затруднено.

Досрочное голосование в Тюменской области будет проводиться на 28 избирательных участках, в нем сможет принять участие 2 тыс. 351 избиратель, что составляет 0,21% от общего числа избирателей в Тюменской области.

Борис Олейник