В Когалыме задержали предполагаемого грабителя магазинов

Фото: СК РФ Фото: СК РФ

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении продуктового магазина в Сургуте, сообщает УМВД России по ХМАО.

В ведомстве уточнили, что 7 августа в продуктовый магазин ворвался неизвестный и, угрожая пистолетом, похитил около 9 тыс. рублей, после чего скрылся.

Спустя сутки злоумышленник был задержан в Когалыме. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Часть похищенного мужчина потратил на покупку спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.