  • 8 августа 20188.08.2018среда
  • USD63,5425
    EUR73,5632
  • В Тюмени 23..25 С 0 м/с ветер западный

В Когалыме задержали предполагаемого грабителя магазинов

Происшествия, 16:43 08 августа 2018

Фото: СК РФ

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении продуктового магазина в Сургуте, сообщает УМВД России по ХМАО.

В ведомстве уточнили, что 7 августа в продуктовый магазин ворвался неизвестный и, угрожая пистолетом, похитил около 9 тыс. рублей, после чего скрылся.

Спустя сутки злоумышленник был задержан в Когалыме. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Часть похищенного мужчина потратил на покупку спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# разбой

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 08.08.2018В Когалыме задержали предполагаемого грабителя магазинов
16:00 08.08.2018В Югре задержали подозреваемого в сбыте партии фальшивых купюр
14:10 08.08.2018В Голышманово водителя погрузчика осудят за смерть коллеги
13:37 08.08.2018Тоболяка осудят за попытку сбыта крупной партии наркотиков