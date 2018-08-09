Луиза Носкова и Наталья Проскурякова чествовали лучших спортсменов Тюменского района

Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

120 спортсменов Тюменского района получили почетные награды Тюменской областной и Тюменской муниципальной дум, главы Тюменского района за многолетний добросовестный труд и высокие достижения в преддверии Дня физкультурника.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", на церемонии награждения глава администрации Тюменского района Светлана Иванова отметила, что этот праздник объединяет не только спортсменов-профессионалов, но и тренеров, судей, организаторов спортивных мероприятий, любителей и болельщиков. Сегодня каждый третий житель муниципалитета занимается физической культурой и спортом.

"Наш район по праву можно назвать спортивным, потому что каждый из присутствующих вносит свою лепту в развитие физкультуры и спорта. Спасибо за то, что вы делаете", - обратилась она и выразила отдельные слова благодарности ветеранам отрасли.

Светлана Иванова также назвала фамилии тюменцев, которые своими спортивными достижениями прославляют не только район и область, но и всю страну. Среди них и воспитанник Червишевской спортивной школы Денис Спицов, трехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, и многие другие спортсмены, которые в этом году завоевали медали в различных видах спорта.

Олимпийская чемпионка, директор областной спортивной школы олимпийского резерва Луиза Носкова, приветствуя собравшихся, подчеркнула, что Тюменская область пять лет подряд входит в пятерку лучших в рейтинге субъектов РФ по показателям развития физической культуры и спорта, а систематически занимаются физической культурой и спортом свыше 560 тысяч тюменцев в возрасте от 3 до 79 лет.

"Здоровье каждого человека немыслимо без занятий спортом, важно сделать так, чтобы абсолютно все жители имели возможность поддерживать себя в форме. К этому вопросу необходимо подходить комплексно, мы видим что положительные изменения есть", - подчеркнула Луиза Носкова и вручила награды российского и международного олимпийских комитетов за большой вклад в олимпийское движение и развитие физкультуры и спорта в Тюменской области главе администрации Тюменского муниципального района Светлане Ивановой и начальнику управления по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Андрею Кайзеру.

"Награды заслуженные, вы вложили в них всю душу. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, пусть у Тюменского района будет как можно больше олимпийских наград, у вас все для этого есть", - сказала она и пожелала всем здоровья, спортивного долголетия и ярких побед.

В торжественной обстановке двукратная чемпионка мира, посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова вручила знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО шести жителям Тюменского района.

"Возрожденный по инициативе президента Владимира Путина комплекс ГТО дает возможность каждому жителю нашей страны от 60 лет и старше получить знак отличия. Если вы в своей жизни не успели еще получить олимпийскую медаль, то получите золотой знак отличия ГТО, которым вы и ваши близкие будут гордиться долгие годы", - добавила она.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн подчеркнул, что Тюменский район во всем, начиная с экономики, заканчивая культурной и спортивной жизнью, подтверждает свое высокое звание столичного муниципалитета. "Мы продвинуты во всех направлениях, и я радуюсь тому, что Тюменскому району, которому в этом году 95 лет, есть за что сказать спасибо", - подчеркнул он.

Присоединился к поздравлениям и депутат Тюменской областной думы Александр Крупин. Он добавил, что формирование здорового образа жизни – это важная государственная задача, которую поставил президент России Владимир Путин. "И мы ее, безусловно, будем реализовывать все – региональное правительство, областная дума и местная власть. В Тюменском районе достаточно много спортивных объектов. Не так давно появился в поселке Боровский новый спортивный комплекс. Самое главное, что жители региона высказываются за появление подобных спортивных объектов", - сказал он.