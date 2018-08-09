Александр Моор: комфортная среда нужна жителям каждого города

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Программа создания комфортной городской среды успешно реализуется в Югре и на Ямале. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами во время рабочего визита в Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 9 августа.

Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова осмотрели набережную реки Казым в Белоярском в районе гостиницы "Карибу".

"Здесь разместятся главная городская сцена, прогулочные зоны и места отдыха в сочетании с уникальными арт-объектами, а также торгово-офисные помещения. В Белоярском появится свой Мост Влюбленных, который соединит набережную с расположенной на другом берегу Казыма лыжной базой. Мы планируем сдать набережную в эксплуатацию к 30-летнему юбилею Белоярского района, который будем отмечать в сентябре", - рассказал глава муниципалитета Сергей Маненков.

На набережной уже установлены входная группа "Северное сияние" искульптурная композиция "Пара влюбленных". Построена оригинальная беседка, проложены пешеходные дорожки, оборудована детская площадка с веревочным парком, качелями и мини-скалодромом. Работы по благоустройству продолжаются, но новая зона отдыха уже приобрела у горожан большую популярность.

"Набережная строится в рамках президентского проекта "Формирование комфортной городской среды". Правительство Югры активно поддерживает данный проект", - отметила Наталья Комарова.

Отметим, что концепция благоустройства набережной вышла в финал организованного Минстроем РФ всероссийского конкурса проектов, направленных на создание комфортной городской среды.

"У меня осталось очень приятное впечатление от всех северных городов, в которых я побывал с рабочими поездками. Города ухоженные, они развиваются, видно, что там есть хозяева. Самое главное, что идет активная работа по созданию комфортной городской среды. Например, в Белоярском активно реализуют проекты по модернизации и реконструкции общественных пространств. Это как раз то, чего ждут от власти жители всех городов и сел, и больших, и малых", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко