Первую партию сжиженного газа с новой линии "Ямал СПГ" везет "Псков"

Фото pln-pskov.ru Фото pln-pskov.ru

Из порта Сабетта вышел танкер-газовоз "Псков" с первой партией сжиженного природного газа, произведенного на второй технологической линии завода "Ямал СПГ".

"Псков" - современный газовоз типоразмера "Atlanticmax", его грузовместимость около 170 тыс. кубометров. По классификации Российского морского регистра судоходства он имеет ледовый класс Ice2 и комплекс оборудования для работы в условиях низких температур. Судно построили по заказу группы компаний "Совкомфлот" в 2014 году для перевозки СПГ в рамках долгосрочного тайм-чартерного соглашения с ПАО "Газпром". Сейчас судно находится в субчартере у "Ямал СПГ" и осуществляет перевозки газа с полуострова Ямал в порты Западной Европы.

После погрузки газовоз вышел из Сабетты и следует по Северному морскому пути в западном направлении, сообщает пресс-служба ПАО "Совкомфлот". Ледовая обстановка на пути судна позволяет идти без ледокольной проводки.

Напомним, вторую очередь завода НОВАТЭКа "Ямал СПГ" запустили с опережением графика 9 августа 2018 года.



