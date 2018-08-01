Андрей Артюхов: тюменские строители – гордость России

Фото /www.duma72.ru Фото /www.duma72.ru

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель депутатской фракции "Единая России" Андрей Артюхов принял участие в чествовании сотрудников АО "Мостострой-11". Он вручил участникам встречи награды Тюменского регионального парламента и обратился к строителям со словами благодарности, сообщает пресс-служба областной думы.

"Накануне Дня строителя хочется отметить тот вклад, который сотрудники предприятия вносят в развитие Тюменской области. Благодаря вам с каждым годом наш регион становится комфортнее для проживания. Один за другим возводятся новые мосты, развязки, прокладываются и реконструируются дороги. Всё это дает возможность для дальнейшего развития региона", - отметил Артюхов.

Генеральный директор ОАО "Мостростроя-11" Николай Руссу также поздравил коллег с профессиональным праздником, вручил награды и отметил, что с каждым годом тюменские строители повышают свой уровень мастерства, совершенствуют свои навыки и ставят перед собой новые, более сложные, задачи.

С коллегой согласен директор "Мостоотряда-36" (подразделения "Мостостроя-11") Андрей Лазарев. С особой гордостью он отметил знаковые для России и региона объекты, возведенные тюменскими строителями.

"Мы построили не только прочные и надежные сооружения, все они отвечают современным требованиям дизайна и эстетики. Это Крымский мост, олимпийские объекты в Сочи, тюменская кольцевая автодорога, мост через Тобол, легкоатлетический манеж, набережная Туры. Во всех этих объектах – мастерство, талант и частичка души тюменских строителей", - рассказал он.

Отметим, что АО "Мостострой-11" – одна из крупнейших в России диверсифицированных компаний строительной отрасли, осуществляющая строительство мостов, транспортных развязок, зданий, сооружений, социально значимых объектов, жилых домов. Большинство знаковых объектов, построенных в Тюмени в последние годы, возведены сотрудниками предприятия "Мостострой-11". Среди них Дворец бракосочетания, Мост влюбленных, транспортные развязки в центре Тюмени, обустройство Гилевской рощи и площади 400-летия Тюмени, и другие.