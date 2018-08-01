Александр Моор: у жителей области должны быть равные возможности для получения знаний

Фото Сергея Русанова Фото Сергея Русанова

Читальный зал с центром удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина торжественно открыл в средней школе в с. Бердюжье временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"В электронном читальном зале на 30 рабочих мест установлена удобная трансформируемая мебель, 30 ноутбуков, две интерактивные доски и другое современное оборудование - телевизор, принтер, мультимедийный проектор", - рассказала директор Бердюжской средней школы Елена Филиппова. Руководитель читального зала, учитель информатики Петр Петрулёв прошел обучение в филиале Президентской библиотеки в Тюмени.

Отметим, что в Бердюжской средней школе и ее филиалах, расположенных в с. Истошино и с. Полозаозерье, в 2017-2018 учебном году учатся более 1 тыс. ребят. По итогам аттестации в 2018 году пять бердюжских школьников награждены медалью "За особые успехи в учении".

"Открытие центра удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки - очень важное событие не только для учеников и педагогов Бердюжской средней школы, но и для всего района. Ведь информация - основная ценность в современном мире. Наша задача - добиться, чтобы у каждого ребенка, независимо от того, живет он в крупном городе или в селе, были равные возможности для получения знаний, исследовательской работы, реализации своих творческих планов", - подчеркнул Александр Моор.

Кроме того, по мнению врио губернатора, доступ к богатейшим информационным ресурсам Президентской библиотеки поможет учителям повышать свою квалификацию.

"Я уверен, что электронный читальный зал будет пользоваться популярностью не только у учащихся, но и у взрослых. Мы выросли, черпая знания из книг. Но сегодня другое время, и нельзя отставать от молодежи, нужно учиться пользоваться современными информационными технологиями и ресурсами", - заявил глава Бердюжского района Виктор Рейн.

Директор филиала Президентской библиотеки в Тюменской области Олег Шор отметил, что в реализации проекта по созданию центров удаленного доступа наш регион является лидером и методическим центром для других субъектов Федерации.

"Я благодарен руководству Тюменской области и временно исполняющему обязанности губернатора Александру Моору за беспрецедентную поддержку, которая оказывается региональному филиалу Президентской библиотеки и нашему проекту, благодаря которому школьники и педагоги получают возможность использовать достоверные и безопасные информационные ресурсы", - заявил Олег Шор.

Напомним, что в настоящее время в Тюменской области центры удаленного доступа к электронным ресурсам Президентской библиотеки открыты в 63 школах.

Евгений Бабенко