Александр Моор: Тюменская область - сокровищница национальных культур

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Тюменская область - не только кладовая природных богатств, но и сокровищница самобытных культур населяющих ее многочисленных народов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Моор, выступая на торжественной церемонии открытия выставки "Байрам: реликвии и традиции" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени.

Выставка, посвященная мусульманскому празднику Курбан-байрам, рассказывает о многовековой культуре самых северных мусульманских народов - сибирских татар и татар Поволжья. Посетители смогут увидеть священную реликвию исламской религии - волос Пророка Мухаммеда.

"Западная Сибирь всегда тепло принимала людей разных национальностей, и мы гордимся нашим национально-культурным разнообразием. Сохранение и развитие культур народов, населяющих Тюменскую область - одна из главных задач регионального правительства. Потому что это нас объединяет", - подчеркнул Александр Моор. Врио губернатора тепло поздравил гостей торжественной церемонии с днем рождения Тюменской области.

Выставочный проект "Байрам: реликвии и традиции" создан при поддержке правительства Тюменской области, областного департамента культуры, духовного управления мусульман Тюменской области, региональной общественной организации "Национально-культурная автономия сибирских татар" и Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева.

"В нашем уникальном регионе объединились более 150 наций и народностей. Аллах в Коране говорит: я вас создал разными народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. В нашем регионе соблюдается этот завет Всевышнего", - заявил в своем выступлении муфтий Тюменской области Зиннат Садыков.

На выставке тюменцы и гости областного центра могут увидеть народную одежду и посуду, ювелирные украшения и другие предметы национального быта, узнать о народных обрядах, являющихся частью многоконфессиональной культуры России.

Экспозицию органично дополняет книжный раздел из фондов Тюменской областной научной библиотеки Д.И. Менделеева "Мир татарской культуры", отражающий особенности национальной истории, литературы, музыки, костюма, орнамента, кухни. Книги находятся в открытом доступе.

"Я благодарю правительство Тюменской области за помощь в организации такой замечательной выставки, которая рассказывает о наших традициях. В нашем многонациональном регионе мы все - братья и сестры", - подчеркнул председатель совета региональной общественной организации "Национально-культурная автономия сибирских татар", депутат Тюменской городской думы Ришад Зиганшин.

Работа выставки "Байрам: реликвии и традиции" продлится до 14 октября 2018 года.

Евгений Бабенко