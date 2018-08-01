В Уватском районе завершается ремонт ФАПа

фото областной больницы Тобольска фото областной больницы Тобольска

Ремонт фельдшерско-акушерского пункта завершается в Осиннике. Средства на эти цели - более 800 тыс. рублей выделены из местного бюджета. Данный ФАП обслуживает около 360 жителей, сообщает администрация Уватского района.

"К ремонту приступили 15 июля. Поменяли полы: полностью заменили старые доски, постелили линолеум. Стены выровняли, покрасили. Поставили новые двери и окна. Заканчиваем строительство входной группы. Все работы закончим в ближайшие дни", – рассказал прораб Аркадий Попиян.

В среднем за медицинской помощью в ФАП обращаются 20 пациентов ежедневно. Медперсонал оказывает доврачебную помощь, выполняет врачебные назначения, проводит физиопроцедуры, диспансерное наблюдение за детьми, прием детского и взрослого населения.