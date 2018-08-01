Александр Моор: Тюменская область и Югра сообща решают задачу по переработке попутного газа

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ сообща решают задачу по переработке попутного нефтяного газа.

Завод "Няганьгазпереработка", поставляющий 18% своей продукции на Тобольскую промышленную площадку - пример эффективной производственной кооперации предприятий Югры и Тюменской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, посетивший завод в ходе рабочего визита в Нягань 15 августа.

Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова осмотрели центральный пункт управления производством и другие объекты.

"Наш завод - филиал компании "СибурТюменьгаз". Он занимается переработкой попутного нефтяного газа, поступающего от нефтедобывающих предприятий компаний "Роснефть" и ЛУКОЙЛ. Вырабатываемая предприятием широкая фракция легких углеводородов используется в качестве сырья на Тобольском нефтехимическом комбинате. Сжиженный газ пропан-бутан технический, бензин газовый стабильный - топливо для автомобильного транспорта, поставляется в регионы России и ближнего зарубежья. На заводе трудятся более 180 человек", - сообщил директор предприятия Алексей Бикетов.

Наталья Комарова отметила, что предприятие отличается эффективной организацией производства.

Глава Нягани Иван Ямашев рассказал, что завод "Няганьгазпереработка" - одно из градообразующих предприятий, с высокой социальной ответственностью.

"В 2017 и 2018 годах завод оказал финансовую поддержку в реализации целого ряда социально значимых проектов, в том числе принял участие в модернизации спортивных объектов, помог в проведении экстремального забега "Стань героем", развитии конно-спортивного комплекса, ввел в эксплуатацию хоккейный корт", - сообщил Иван Ямашев.

"Сотрудничество промышленных предприятий Тюменской области с нефтегазовыми компаниями, работающими на территории Югры и Ямала, имеет многолетнюю историю. Кооперационные цепочки между ними были сформированы еще в советское время, в период освоения нефтегазовых богатств Западной Сибири. Сегодня предприятия компании СИБУР, расположенные на Тобольской промышленной площадке, эффективно решают задачу по переработке попутного нефтяного газа, получаемого на месторождениях, расположенных на территории Югры", - подчеркнул Александр Моор.

Врио губернатора Тюменской области напомнил, что на базе Тобольской промышленной площадки планируется реализовать ряд инвестиционных проектов по глубокой переработке сырья, получаемого из поставляемых из северных автономных округов углеводородов.

Евгений Бабенко