Тюменская область наращивает промышленное производство

Фото minpromtorg.gov.ru Фото minpromtorg.gov.ru

109,1% составил индекс промышленного производства в Тюменской области с января по июль 2018 года к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщает Тюменьстат, отмечаются высокие результаты в обрабатывающих производствах, здесь индекс достиг 109,7%. Показатель добычи полезных ископаемых подрос и составил 108,0%. Вырос он и в сфере предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых до 136,7%.

Наибольшие темпы роста отмечены в выпуске медицинских инструментов и оборудования — 224,1%; производстве электронных и оптических изделий — 149,5%; чугуна, стали и ферросплавов — 131,7%; производстве машин и оборудования общего назначения - 133,6%; производстве прочих машин и оборудования общего назначения - 163,3%; электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры — 212,9%; металлургическом производстве - 131,4%; производстве резиновых и пластмассовых изделий — 119,5%; огнеупорных изделий - 117,4%; производстве кокса и нефтепродуктов — 117,5%.

В выпуске пищевых продуктов индекс составил 103,9%. В этой отрасли наибольший рост зафиксирован в переработке и консервировании фруктов и овощей - 148,8%; производстве продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов - 110,4%, выпуске молочной продукции - 109,5%.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром индекс производства с начала текущего года к соответствующему периоду прошлого года составил 107,6%, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 111,2%.

"Важно сформировать в каждом муниципалитете хорошую инвестиционную среду, чтобы любые предприниматели, местные и из других регионов принимали решение инвестировать в Тюменскую область. Развитие промышленности остается одним из важных направлений в работе регионального правительства и регион готов оказывать необходимую помощь", - подчеркнул врио губернатора Александр Моор.

С этой целью в Тюменской области реализуются две государственные программы, в рамках которых предоставляются субсидии на развитие лизинга оборудования. Первая направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, вторая - ориентирована исключительно на поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности.

В результате реализации государственных программ с 2010 года субсидии получили 1 тыс. 468 субъектов, приобретено около 5 тыс. единиц оборудования и транспортных средств, создано около 11 тысяч рабочих мест.

С марта 2018 года комплексным сопровождением инвестиционных проектов независимо от объема вложений и на всех стадиях занимается Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" (одно окно). На его сопровождении находятся более 650 проектов с объемом инвестиций более 1,6 трлн рублей.