Житель Тюменской области грозился зарезать сына

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Участковый уполномоченный полиции в Тюмени задержал подозреваемого в угрозе убийством, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

В дежурную часть поступило сообщение от жителя села Второпесьяново о том, что ему угрожали убийством.

Прибывший на место происшествия участковый установил, что отец и сын распивали алкоголь. Между ними произошла ссора. 58-летний ранее судимый местный житель приставил нож к груди сына и грозил отпрыску расправой.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на два года. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.