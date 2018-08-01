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Житель Тюменской области грозился зарезать сына

Происшествия, 14:38 15 августа 2018

фото press-centr.com

Участковый уполномоченный полиции в Тюмени задержал подозреваемого в угрозе убийством, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

В дежурную часть поступило сообщение от жителя села Второпесьяново о том, что ему угрожали убийством.

Прибывший на место происшествия участковый установил, что отец и сын распивали алкоголь. Между ними произошла ссора. 58-летний ранее судимый местный житель приставил нож к груди сына и грозил отпрыску расправой.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на два года. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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# уголовное дело , угроза убийством , УМВД России по Тюменской области

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