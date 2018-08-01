Александр Моор: тюменский агробизнес получит поддержку в продвижении в Югру и на Ямал

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменские производители сельхозпродукции и продуктов питания получат поддержку в продвижении своих товаров на рынки северных автономных округов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, посетив тюменскую продовольственную ярмарку в Нягани.

Ярмарка, в которой участвуют семь тюменских производителей продуктов питания, расположилась в самом центре города, на площадке рядом с крупнейшим в Нягани торгово-развлекательным центром. Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова обошли торговые ряды, побеседовали с продавцами и покупателями.

Наталью Комарову и других почетных гостей заинтересовала продукция сыроварни "Синьор Джованни", которая производится по итальянской технологии. Губернатор Югры поинтересовалась, удастся ли сохранить производство, если наша страна отменит ограничения на поставку продуктов питания из Евросоюза, введенные в ответ на антироссийские санкции.

"Мы думаем, что все будет в порядке. Наши сыры, изготовленные из натурального сырья, пользуются хорошим спросом. Понравились они и жителям Нягани. Люди подходят, пробуют, и с удовольствием покупают", - рассказал губернатору Югры сыровар Павел Колупаев. По его словам, сыроварня, открывшаяся в октябре 2016 года, сегодня перерабатывает до 600 литров молока в сутки, производя около 60 кг сыра.

В Тюмени продукцию сыроварни можно приобрести в более чем 40 торговых точках. Сейчас на предприятии изучают логистические схемы, думая о продвижении в другие города и регионы, в том числе - в Югру и на Ямал. В будущем тюменские сыроделы не исключают и открытия фирменных магазинов.

На ярмарке в Нягани жители города могут приобрести молочную продукцию, куриное и перепелиное яйцо, свежее мясо, колбасы, мясные деликатесы и полуфабрикаты, мед. Несмотря на то, что ярмарка проводится в будний день и в рабочее время, покупателей хватает. Тюменские продукты питания пользуются популярностью у югорчан.

Начиная с 2014 года, тюменские производители при поддержке правительства Тюменской области и органов власти автономного округа провели в Югре 88 продовольственных ярмарок. До конца 2018 года в Югре и на Ямале запланировано еще 12 ярмарок.

24 и 25 августа тюменские ярмарки будут работать в Муравленко, Радужном и Мегионе, 31 августа и 1 сентября - в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске, 2 сентября - в Ноябрьске, 7 и 8 сентября - в Ханты-Мансийске, Губкинском, Надыме, Тарко-Сале, Югорске и Новом Уренгое.

"Тюменские аграрии научились выпускать вкусную и экологически чистую продукцию, которая пользуется заслуженной популярностью у жителей Югры и Ямала. Но для успешного продвижения наших продуктов на рынки северных автономных округов очень большое значение имеет ценовая конкуренция с производителями из других регионов. Думаю, в 2019 году мы совместно с депутатами Тюменской областной думы примем ряд мер для поддержки тюменских производителей", - сказал Александр Моор.

В частности, по словам врио губернатора, планируется компенсировать предприятиям агропрома и пищевой промышленности часть транспортных затрат по доставке продуктов питания в северные автономные округа. Кроме того, малому и среднему бизнесу будет оказано содействие в продвижении их продукции. Для этого в Югре и на Ямале создадут специальные офисы продаж, в которых будут работать специалисты по маркетингу.

"Мы также намерены оказать поддержку предпринимателям, которые пожелают открыть на юге области, в Югре и на Ямале свои фирменные магазины. Практика показывает, что эта форма реализации продукции себя оправдывает", - отметил врио губернатора.

Евгений Бабенко