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В Сургуте сотрудница Росреестра попалась на взятке

Происшествия, 10:49 16 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Сотрудницу Россреестра, подозреваемую в получении взятки, задержали в Сургуте, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Главный специалист-эксперт Сургутского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Югре на протяжении шести месяцев регулярно получала деньги от риелтора за ускорение регистрации сделок и прав на недвижимое имущество его клиентов. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила более 200 тыс. рублей.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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# взятка , Росреестр , Сургут

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