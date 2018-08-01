В Сургуте сотрудница Росреестра попалась на взятке

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Сотрудницу Россреестра, подозреваемую в получении взятки, задержали в Сургуте, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Главный специалист-эксперт Сургутского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Югре на протяжении шести месяцев регулярно получала деньги от риелтора за ускорение регистрации сделок и прав на недвижимое имущество его клиентов. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила более 200 тыс. рублей.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.