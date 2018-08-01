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Второй этап Кубка Тюменской области по летнему биатлону пройдет в Заводоуковске

Спорт, 08:26 17 августа 2018

Фото: phototyumen.ru

Второй этап Кубка Тюменской области по летнему биатлону среди спортсменов 15-16 лет пройдет в Заводоуковском биатлонно-лыжном спортивном комплексе "Сосновый бор" 18-19 августа, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Напомним, в рамках I этапа соревнований в конце июля представители школы Л. Н. Носковой заняли лидирующие позиции в каждой дисциплине. На этот раз участники сразятся в спринте и индивидульной гонках-кроссах. Юноши преодолеют дистанции в 4,5 и 10 км, а девушки – в 3 и 7,5 км.

18 августа в 11 часов 10 минут начнется открытие состязаний, в 12 часов – начало гонки. 19 августа в 12 часов – старт спортсменов, на 15 часов 30 минут запланировано награждение победителей и призеров.

Добавим, заключительный, III этап Кубка пройдет 22-23 сентября в Заводоуковском городском округе. По итогам всех соревнований будет выявлены три лучшие сборные команды муниципальных районов Тюменской области.

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# Заводоуковск , Кубок Тюменской области , летний биатлон , Луиза Носкова

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