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В Аромашево спасатели ликвидировали условное ДТП

Происшествия, 13:05 17 августа 2018

МЧС Тюменской области

Учения экстренных служб по ликвидации последствий ДТП прошли в с. Аромашево, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Согласно легенде учений, водитель легкового автомобиля вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В результате ДТП одно транспортное средство перевернулось, один человек оказался зажат в поврежденном автомобиле. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС приступили к спасению пострадавшего из искореженной от удара машины.

В учениях приняли участие сотрудники аромашевской пожарной части, ГИБДД, бригад скорой помощи, администрации района. Отрабатывалась последовательность действий каждой службы: оперативное прибытие и оцепление места ДТП, оценка ситуации, извлечение пострадавшего из транспортного средства, оказание первой медицинской помощи, доставление пострадавшего в больницу, устранение помех для движения на месте происшествия и др.

По словам начальника аромашевской пожарной части Федор Наумова, все службы сработали оперативно и слаженно.

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# Аромашево , ДТП , МЧС , учения

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