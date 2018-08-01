В Аромашево спасатели ликвидировали условное ДТП

МЧС Тюменской области МЧС Тюменской области

Учения экстренных служб по ликвидации последствий ДТП прошли в с. Аромашево, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Согласно легенде учений, водитель легкового автомобиля вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В результате ДТП одно транспортное средство перевернулось, один человек оказался зажат в поврежденном автомобиле. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС приступили к спасению пострадавшего из искореженной от удара машины.

В учениях приняли участие сотрудники аромашевской пожарной части, ГИБДД, бригад скорой помощи, администрации района. Отрабатывалась последовательность действий каждой службы: оперативное прибытие и оцепление места ДТП, оценка ситуации, извлечение пострадавшего из транспортного средства, оказание первой медицинской помощи, доставление пострадавшего в больницу, устранение помех для движения на месте происшествия и др.

По словам начальника аромашевской пожарной части Федор Наумова, все службы сработали оперативно и слаженно.