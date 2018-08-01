Перепад напряжения в сети довел тюменские компании до штрафов

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Две тюменские компании были наказаны за то, что подали сведения о застрахованных лицах в Пенсионный Фонд на один день позже установленного срока. Штраф в таких случаях составляет 500 рублей за каждого работника. Причиной задержки стал перепад напряжения в сети, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

"Если на предприятии работает более 25 человек, то сведения в Пенсионный фонд оно обязано предоставлять исключительно в электронном виде. Иного варианта - нет. Предприниматели стали заложниками обстоятельств. Задержка произошла по техническим причинам, не зависящим от руководителей этих двух компаний", - рассказала уполномоченный по правам предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло.

Несоразмерность "преступления" и "наказания" было решено доказывать в Арбитражном суде. Уполномоченный в качестве истца просил признать недействительным решение Пенсионного Фонда РФ в Тюмени в части размера штрафов, которые составили 18 тыс. 500 и 33 тыс. 500 рублей.

"Обе компании имеют безупречную историю взаимодействия с Пенсионным Фондом, просрочек ранее не допускали, выплаты производили в срок. Кроме этого, однодневная задержка не нанесла никакого ущерба бюджету Пенсионного фонда", - отметила Лариса Невидайло.

Арбитражный суд позицию уполномоченного поддержал. В итоге сумма штрафов была снижена в 10 раз соответственно.