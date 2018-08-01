Конкурс "Тюменская марка" собирает все больше участников и народных экспертов

Фото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области Фото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Конкурс среди малого и среднего бизнеса областной столицы "Тюменская марка" объединяет все больше участников и народных экспертов. Каждый день на сайте www.marka72.ru фиксируются новые заявки. Об этом сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

"Мы рады, что конкурс "Тюменская марка" в этом году активно поддерживают областные и городские власти, приглашают конкурсантов и жителей принять в нем участие. Тем самым в Тюмени формируется хорошая бизнес-среда, когда лучшие предприятия могут показать себя и свою качественную продукцию, а народные эксперты имеют возможность выезда на предприятия и выставления им оценок", - отметила Елена Аверина.

Отметим, за первые несколько дней с начала старта конкурса на сайте www.marka72.ru уже зарегистрировалось несколько десятков участников и народных экспертов. Тем самым конкурс "Тюменская марка" сам становится народным. Он продлится до 27 октября и завершится масштабной выставкой в СК "Центральный".

Организаторами конкурса в этом году являются администрация Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Напомним, к участию в конкурсе бизнеса Тюмени и жителей всего региона пригласили врио губернатора Тюменской области Александр Моор, председатель областной думы Сергей Корепанов, а также врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук.