Руководитель фирмы в Сургуте задолжал работникам 59 миллионов рублей
Фото ИА "Тюменская линия"
Свыше 59 млн рублей задолжал работникам руководитель коммерческого предприятия в Сургуте, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.
По данным следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительный трест № 1", не выплачивал зарплату 213 работникам организации с января по июнь 2018 года.
В отношении руководителя следственные органы округа возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ, т.е полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы.
Как отмечают в ведомстве, в настоящее время в результате принятых мер задолженность перед работниками организации полностью погашена.