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Руководитель фирмы в Сургуте задолжал работникам 59 миллионов рублей

Происшествия, 12:49 19 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Свыше 59 млн рублей задолжал работникам руководитель коммерческого предприятия в Сургуте, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

По данным следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительный трест № 1", не выплачивал зарплату 213 работникам организации с января по июнь 2018 года.

В отношении руководителя следственные органы округа возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ, т.е полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы.

Как отмечают в ведомстве, в настоящее время в результате принятых мер задолженность перед работниками организации полностью погашена.

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# задолженность , невыплата зарплаты , следователи

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