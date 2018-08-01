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Тюменский "Рубин" встретится с командой "Молот-Прикамье"

Спорт, 11:32 22 августа 2018

фото ХК "Рубин" во Вконтакте

Тюменский "Рубин" встретится с командой "Молот-Прикамье" в заключительном матче турнира в Перми "Кубок Прикамья" 22 августа, сообщает ХК "Рубин".

Накануне хозяева соревнований уступили "Торосу" из Нефтекамска – 1:2. Автором единственного гола местной команды стал Александр Ремов. За одну секунду до сирены на первый перерыв ему помог отличиться бывший рубиновец Илья Серегин. У "Тороса" успеха добились Сергей Емелин и Никита Ли.

Перед заключительным игровым днем в активе каждого из участников турнира по три очка. Отметим, что при равенстве набранных баллов на более высокой позиции располагается команда, одолевшая конкурента в личной встрече. Что касается тюменцев, то на старте "Кубка Прикамья" они справились с "Торосом" (3:2), но затем уступили курганскому "Зауралью" (0:1). Этим коллективам еще предстоит встретиться на пермском льду.

Вечерний матч "Рубина" с "молотобойцами" начнется в 19 часов.

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# Кубок Прикамья , турнир , хоккей

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