Лига по мини-футболу села Ярково принимает заявки

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Прием заявок на участие лиге с. Ярково по мини-футболу продлится до 24 августа включительно.

Как сообщает пресс-служба администрации Ярковского района, соревнования будут проходить на стадионе "Сибиряк" с 27 августа в будни с 17 часов.

Для участия нужно: состав команды до восьми человек (независимо от пола) 2005 года рождения и старше; заявка, заверенная врачом.

Предварительные заявки подаются по телефону 89097420950 (Михаил Сергеевич Гаврилов).