Более четырех тысяч тонн рыбы добыли на Ямале

| Фото: правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Около 4,5 тыс. тонн рыбы, что составляет половину установленного на 2018 год плана, уже добыто в округе, сообщает правительство ЯНАО.

Около 700 тонн улова приходится на Горковский рыбозавод, по 300 тонн добыли ООО "Тазагрорыбпром", Новопортовский рыбозавод и ООО "Святогор".

Тазовские промысловики готовятся к массовому ходу ряпушки. А в районе Нового Порта путина традиционно завершилась в конце июня – рыбаки отправились в отпуск до ноября и с хорошим результатом: из 300 тонн улова более 50 тонн пришлось на ценную корюшку.

Приуральский "Святогор" ведет промысел на магистрали Оби и на реке Собь. Предприятие задействует в путину судно "Полярная звезда", которое было доставлено на Ямал в эту навигацию из Тюмени после переоборудования.

Отметим, крупные самоходные суда имеют огромное значение для развития рыбодобывающей отрасли Ямала. С 2011 года предприятие "Гыдаагро" эксплуатирует судно "Нум" класса "река-море", задействованное как на заморозке добываемой рыбы на месте лова, так и на ее транспортировке. В навигацию 2017 года "Нум" вывез на юг Тюменской области 220 тонн рыбы.