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Директора тюменской УК осудят за получение крупной взятки

Происшествия, 11:20 24 августа 2018

Фото media-pravo.info

Директора управляющей компании, подозреваемой в получении крупной взятки, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

С июня 2016 года по август 2017 года руководительница управляющей компании "Озерное" получила от фирмы, специализирующейся на обслуживании лифтов, в общей сложности более 1,8 млн рублей.

В апреле 2016 года руководительница поручила заместителю связаться с генеральным директором фирмы для получения денег за возможность обслуживания лифтов жилого фонда УК "Озерное". Руководитель организации согласился выплачивать 150 тыс. рублей ежемесячно. Откаты по фиктивному договору перечислялись фирме супруги заместителя управляющей компании. Та переводила деньги знакомой предпринимательнице. С февраля 2017 года организация по обслуживанию лифтов стала напрямую переводить деньги предпринимательнице. Всего таким способом было передано более 1,8 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени.

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# взятки , управляющая компания

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