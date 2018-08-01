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Более двухсот многоквартирных домов в Тюмени капитально отремонтировали

Экономика, 13:32 24 августа 2018

Фото Минстрой РФ | Фото Минстрой РФ

В 211 многоквартирных домах Тюмени завершен капитальный ремонт. Об этом рассказал заместитель главы городской администрации Павел Перевалов.

По информации Фонда содействия реформированию ЖКХ, к октябрю 2018 года ремонтные работы будут выполнены в 379 домах Тюмени.

Во время выполнения программных мероприятий возникали сложности, касающиеся разработки проектной документации. Кроме того, некоторые собственники жилья не пускали представителей подрядных организаций в жилые помещения. По каждому такому факту был составлен соответствующий акт.

В настоящее время в областном центре разрабатываются новые подходы к реализации следующего краткосрочного плана по капитальному ремонту многоквартирных домов. Благодаря его исполнению планируют отремонтировать 800 зданий. Уже объявлены торги по определению подрядных организаций.

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# ЖКХ , капитальный ремонт , фонд капитального ремонта , Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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