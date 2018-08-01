Рыбные снеки начнут производить в Салехарде

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Цех по производству снековой продукции запустят на Салехардском комбинате в октябре-ноябре. Новинки продукции из рыбы поступят на прилавки ямальских магазинов в декабре, сообщает ИА "Север-пресс".

Под брендом "Ямалка" будут изготавливать снеки из разных видов рыб: сырка, пыжьяна, тресковых и частиковых пород, без консервантов и усилителей вкуса, с перцем, солью или подкопченные. Еще одной новинкой продукции будут колбаски из рыбы.

Салехардский комбинат помимо выпуска новой продукции в 2019 году запустит проект по безотходному производству.

"На Ямале серьезная экологическая проблема с полигонами, и при увеличении производства потребуется в любом случае либо переработка, либо утилизация отходов, - отметил директор департамента Денис Малышев. - Поэтому руководство предприятия прорабатывает вопросы инвестиций, технологии и запуска в 2019-2020 годы участка по безотходному производству".