Для гостей фестиваля "Уха-царица" запустят дополнительные автобусные рейсы

| Фото Тобольского ПАТП | Фото Тобольского ПАТП

Дополнительные автобусы от Тобольска до Абалака запустит 25 августа Тобольское ПАТП для того, чтобы все желающие добрались до VI семейного гастрономического фестиваля "Уха-царица".

Автобусы будут отправляться от автовокзала Тобольска в 11 часов 30 минут, 13 часов, 16 часов и 18 часов 10 минут. Из Абалака в город автобусы отправятся в 12 часов 10 минут, 13 часов 40 минут, 16 часов 40 минут и в 18 часов 50 минут, сообщают в ПАТП.

Напомним, 10 кафе и ресторанов Тобольска, Тюмени и Курганской области примут участие в шестом гастрономическом фестивале "Уха-царица" в Абалаке 25 августа. Самым зрелищным моментом праздника станет конкурс по приготовлению ухи. Каждый участник должен творчески представить блюдо. Всего будет сварено более 500 литров ухи. Также организаторы вместе с почетными гостями фестиваля приготовят 1 тыс. расстегаев из щуки, которыми угостят всех желающих.

Дарья Казакова