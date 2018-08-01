В Тобольске строят завод по производству полимерных изделий

В Тобольске строят завод по производству полимерных изделий | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области В Тобольске строят завод по производству полимерных изделий | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Реализация нового инвестиционного проекта началась в Тобольске. Завод по производству полимерных изделий заработает к 2020 году, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Проект предполагает организацию производства, обеспечивающего ПАО "СИБУР Холдинг" FFS-пленкой для упаковки выпускаемой продукции. Производственные мощности будущего завода составят 10 тыс. тонн продукции в год.

Инициатор проекта, компания ООО "Камский завод полимерных материалов", планирует создать на новом заводе 60 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд рублей.

Реализация проекта предполагает строительство производственного здания с прилегающей инфраструктурой, внутреннюю отделку здания, подключение инженерных сетей, а также приобретение технологического оборудования. Инвестор уже выполнил подготовительные работы, готовность фундамента — 40 %, завезены металлоконструкции каркаса здания. Вскоре начнутся монтажные работы.

Правительство Тюменской области оказывает информационное, организационное, консультационное содействие.