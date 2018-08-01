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Жительница Нижневартовска организовала интим-салон

Происшествия, 10:27 27 августа 2018

УМВД России по Тюменской области

Деятельность притона по оказанию платных интимных услуг пресекли полицейские в Нижневартовске, сообщает УМВД России по Югре.

Полицейские задержали 43-летнюю безработную жительницу города, подозреваемую в организации занятия проституцией, также двух женщин 36 и 32 лет, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за деньги. В отношении них составлены протоколы по факту занятия проституцией.

По факту организации интим-притона возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# Нижневартовск , проституция

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