Жительница Нижневартовска организовала интим-салон
УМВД России по Тюменской области
Деятельность притона по оказанию платных интимных услуг пресекли полицейские в Нижневартовске, сообщает УМВД России по Югре.
Полицейские задержали 43-летнюю безработную жительницу города, подозреваемую в организации занятия проституцией, также двух женщин 36 и 32 лет, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за деньги. В отношении них составлены протоколы по факту занятия проституцией.
По факту организации интим-притона возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.