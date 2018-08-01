Пьяный житель Упорово подрался с полицейским

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Мужчину, обвиняемого в избиении полицейского, осудят в Упоровском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Пьяный обвиняемый ехал на автомобиле из с. Упорово в Заводоуковск. По пути следования мужчина пил алкоголь. В городе автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. После составления протокола об административном правонарушении автомобиль эвакуировали, мужчину на автобусе отправили в Упорово.

На автовокзал пьяного мужчину задержали сотрудники полиции. Не желая подчиняться законным требованиям, мужчина ударил полицейского по лицу.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.