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Пьяный житель Упорово подрался с полицейским

Происшествия, 13:10 28 августа 2018

sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в избиении полицейского, осудят в Упоровском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Пьяный обвиняемый ехал на автомобиле из с. Упорово в Заводоуковск. По пути следования мужчина пил алкоголь. В городе автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. После составления протокола об административном правонарушении автомобиль эвакуировали, мужчину на автобусе отправили в Упорово.

На автовокзал пьяного мужчину задержали сотрудники полиции. Не желая подчиняться законным требованиям, мужчина ударил полицейского по лицу.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

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# алкоголь , драка , пьяная езда , Упорово

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