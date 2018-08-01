В Голышманово на пожаре погибли два человека

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух жителей села Голышманово. Тела мужчины и женщины были обнаружены после пожара в частном доме на ул. Маяковского в ночь с 27 на 28 августа.

Как сообщили в областном МЧС, пожар произошел в частном доме размерами 10 на 12 метров. Вызов поступил к диспетчеру в 00 часов 41 минуту. На месте работали пять человек личного состава, в том числе звено газодымозащиты. Площадь пожара составила 60 кв. метров, от огня удалось спасти соседние постройки.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи, отметили в СУ СК РФ по Тюменской области.

Николай Ступников