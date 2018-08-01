Александр Моор: в Тюменской области активно внедряются цифровые технологии

https://admtyumen.ru/ https://admtyumen.ru/

Строительство крупного и сложного объекта, каким является "ЗапСибНефтехим", основано на эффективной адаптации лучших мировых практик проектного управления и цифрового проектирования. Регуляторные барьеры, производящие "бумажную архаику", должны быть в кратчайшие сроки устранены.

Об этом заявил заявил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов в рамках рабочего визита Тобольской площадки СИБУРа совместно с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгением Кисляковым и временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором.

Они ознакомились с ходом строительства "ЗапСибНефтехима", который станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т в год.

Комплекс "ЗапСибНефтехим" предполагает использование новейших передовых технологий в области переработки углеводородного сырья и логистики, что позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность инвестиционного проекта.

Врио губернатора Александр Моор подчеркнул: "Цифровые технологии – уже не завтрашний, а сегодняшний день. В Тюменской области активно идет процесс их внедрения. Единые информационные системы действуют в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, ЖКХ, транспорта. Цифровые технологии проникают во все сферы. Наши флагманы - "Роснефть", СИБУР, "Сургутнефтегаз" - делают заметные шаги в направлении цифровизации. Компании внедряют их в свою деятельность, что позволяет им существенно экономить, снижать риски человеческого фактора, или совсем избегать их", - заметил он.

Участники визита посетили операторную бункерного типа центральной газофракционирующей установки на действующем производстве Тобольской площадки СИБУРа. На производстве используется автоматизированная система управления, реализуется ряд проектов по экономии энергоресурсов: электроэнергии, пара, топлива. Для сохранения окружающей среды внедрены различные системы автоматической защиты технологического процесса.

Гостям рассказали о первой волне цифровой трансформации СИБУРа и продемонстрировали три пилотных проекта, которые внедряются на Тобольской площадке. К примеру, очки дополненной реальности дают возможность в течение нескольких часов, учитывая все согласования, получить консультацию эксперта, соответственно, сокращается время ремонта. Приложение для мобильных обходов оборудования позволит оперативно собирать данные об оборудовании вблизи установок, а также в любое время покажет инструктаж по технике безопасности. Электронные наряды-допуски избавят от кипы бумажной документации и долгого процесса согласования. Кроме того, на производстве реализуется предиктивная аналитика на производстве бутадиена и полимерном производстве, которая сокращает внеплановые остановки оборудования, так как реагирует на возможные проблемы до того, как они произошли.

Проекты реализуются в рамках масштабной цифровой трансформации СИБУРа, которая обеспечит компании новый уровень эффективности благодаря модернизации производственных, организационных, бизнес-процессов и использованию последних достижений четвертой промышленной революции. Цифровая трансформация осуществляется по трём направлениям – продвинутая аналитика (использование больших данных для принятия решений), цифровизация процессов (упрощения с использованием приложений, мобильных устройств) и индустрия 4.0 (внедрение роботов и гаджетов в производственные процессы). В СИБУРе уже применяются инструменты BigData для максимизации производительности установок и повышения качества продукции, мобильные приложения, виртуальная и дополненная реальность, видеоаналитика, роботы, дроны и другие цифровые продукты.