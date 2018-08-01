В Тюмени по факту возгорания в недостроенном здании проводится проверка

Фото: "Европейский", Заречный мкр. (Брусника Тюмень) | VK Фото: "Европейский", Заречный мкр. (Брусника Тюмень) | VK

Сотрудники МЧС устанавливают причины возгорания в недостроенном здании в заречной части Тюмени, в микрорайоне Европейский, которое произошло утром 29 августа.

"В строящемся трехэтажном здании загорелся утеплитель в упаковке на первом этаже, - рассказал начальник пресс-службы управления МЧС Сергей Юсько. – Пожар уже ликвидирован, здание сильно закопчено, сейчас устанавливаются причины происшествия".

Как сообщает пресс-служба компании застройщика "Брусника", в мкр. Европейском загорелся склад строительных материалов в здании строящегося детского сада, никто не пострадал. Пожар потушен.

Напомним, похожее происшествие было у другого тюменского застройщика - компании "Энко" 10 июля. На строительной площадке дома "Луч" в районе ММС произошло возгорание одной пачки пеноплэкса (четыре плиты). Как сообщили в пресс-службе "Энко", возгорание потушили своими силами. "Причины возгорания выясняют дознаватели. По версии одного из очевидцев – был поджог тополиного пуха и огонь перекинулся на упаковку", - сообщил в соцсетях официальный представитель компании Вадим Толчеев.