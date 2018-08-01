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Более пятидесяти процентов кочевников Ямала проголосовали досрочно

Политика, 13:26 31 августа 2018

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

53, 59 % кочевников Ямала проголосовали досрочно. Такие данные на 31 августа приводит ИА "Север-пресс".

Всего в семи ямальских районах досрочным голосованием планируют охватить 15 тыс. 69 избирателей. Это кочевники из числа коренных малочисленных народов Севера и вахтовики, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы. Предполагается, что досрочно проголосуют около 4 % от общего количества избирателей.

Добавим, в ЯНАО досрочное голосование в труднодоступных районах проходит с 19 августа. До избирателей члены избиркомов добираются на лодках, трэколах и вертолетах.

Как рассказал председатель ямальского избиркома Андрей Гиберт, чтобы добраться до каждого избирателя, принято решение дополнительно выделить 14 часов для полетов в Тазовской тундре. Всего запланировано 573 часа полетного времени.

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# выборы , досрочное голосование , Ямал

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