  • 1 сентября 20181.09.2018суббота
  • USD68,0821
    EUR79,6765
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер северо-западный

Фотоконкурс во время зарядки с послом ГТО пройдет в Тюмени

Спорт, 17:16 31 августа 2018

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Фотоконкурс во время зарядки с послом ГТО Тюменской области Натальей Проскуряковой начнется на спортивной площадке сквера "Комсомольский" 2 сентября в 11 часов, сообщает ЦСП72.

Участие в зарядке могут принять все желающие. Во время мероприятия можно не только поработать над физической формой, но и выиграть спортивный инвентарь, чтобы эффективнее тренироваться дома или в спортзале.

Для этого необходимо сделать фото, выложить его на своей странице в социальной сети Instagram и поставить хэштег #фестиваль72. Чтобы снимки получились веселее, организаторы приготовили фотореквизит. В конце зарядки Наталья Проскурякова оценит все фотографии и выберет трех победителей. Все они получат аксессуары для занятий спортом.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГТО , Наталья Проскурякова , фотоконкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 31.08.2018Фотоконкурс во время зарядки с послом ГТО пройдет в Тюмени
12:09 31.08.2018ХК "Рубин" стал победителем турнира ко дню образования Тюменской области
15:16 30.08.2018Ишимцы сыграют в финале "Кожаного мяча" в Ростове-на-Дону
11:47 30.08.2018Тюменский "Рубин" всухую обыграл казахстанский клуб