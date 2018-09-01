Фотоконкурс во время зарядки с послом ГТО пройдет в Тюмени

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Фотоконкурс во время зарядки с послом ГТО Тюменской области Натальей Проскуряковой начнется на спортивной площадке сквера "Комсомольский" 2 сентября в 11 часов, сообщает ЦСП72.

Участие в зарядке могут принять все желающие. Во время мероприятия можно не только поработать над физической формой, но и выиграть спортивный инвентарь, чтобы эффективнее тренироваться дома или в спортзале.

Для этого необходимо сделать фото, выложить его на своей странице в социальной сети Instagram и поставить хэштег #фестиваль72. Чтобы снимки получились веселее, организаторы приготовили фотореквизит. В конце зарядки Наталья Проскурякова оценит все фотографии и выберет трех победителей. Все они получат аксессуары для занятий спортом.