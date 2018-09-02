Жители Ноябрьска хотят чаще видеть тюменские продукты на полках магазинов

Ярмарку продовольственных товаров тюменских товаропроизводителей в Ноябрьске посетили врио губернатора Тюменской области Александр Моор и врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Визит аграриев с юга региона совпал с празднованием Дня города. Главы Тюменской области и Ямала поздравили ноябрян с 43 годовщиной со дня основания города и с днем работника нефтегазовой промышленности.

Александр Моор напомнил всем гостям ярмарки, что тюменские агропромышленные предприятия за последние годы сделали очень мощный и качественный рывок, научились производить вкусную, экологически чистую и качественную продукцию в достаточно больших объемах, чтобы радовать земляков и иметь возможность представлять себя в других регионах.

"Безусловно, Югра и Ямал - в приоритете как наши добрые соседи, друзья и партнеры. Для нас очень важно присутствие на рынках и в городах северных округов. Ярмарки как один из инструментов продвижения в последние годы мы использовали активно, но четко для себя поставили задачу - представлять наших тюменских товаропроизводителей гораздо шире с максимально большим ассортиментом", - рассказал врио губернатора Тюменской области.

Он заверил, что в последующие годы регион будет активно над этим работать, а тюменские предприниматели продолжат получать поддержку, чтобы и дальше снабжать ямальцев своей вкусной и полезной продукцией.

Дмитрий Артюхов признался: радует, что годы подтвердили правильность глубокой и искренней дружбы между Ямалом и Тюменью.

"Такие ярмарки - лучшее подтверждение того, что наши связи крепнут. Они не только человеческие, но и экономические. Желаю тюменским товаропроизводителям найти место на прилавках ноябрьских магазинов и радовать жителей города", - сообщил он.

Свои товары привезли такие крупные предприятия юга региона, как ООО "Тюменьмолоко", птицефабрика "Боровская", мясокомбинат "Ялуторовский", Заводоуковский маслозавод, агрофирма КРиММ, сыроварня "Ингала", птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер", кролиководческий комплекс "Рощинский", компании "Сибрыбпром", "Ягоды плюс", ООО "Ясень-Агро" и комбинат "ТюменьАгро".

Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов отметил, что очередная ярмарка доказала востребованность тюменской продукции на Ямале и призвал Александра Моора перейти к более масштабным действиям: открывать специализированные магазины на территории округа.

Выездные ярмарки тюменских товаропроизводителей проходят на Ямале с 2015 года. Ежегодно весной и осенью во время этих мероприятий ямальцам предлагают около 300 тонн продуктов. В рамках программы "Сотрудничество" за четыре года на территории округа было проведено 75 продовольственных ярмарок, в том числе девять - в Ноябрьске. Тюменские аграрии доставляют на Ямал мясные деликатесы и овощи для заготовок, что особенно актуально в осенний период. Ассортимент продовольственных товаров области все время расширяется - только в 2017 году на прилавках появилось более 200 новых видов продукции.

Дарья Казакова