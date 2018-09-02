На зарядке с послом ГТО тюменцы подтягивались, отжимались и делали селфи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как выполнять нормативы ГТО, на спортплощадке сквера "Комсомольский" 2 сентября тюменцам рассказала пятикратная чемпионка России по бодибилдингу и посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова. Зарядка, в которой приняли участие все желающие, стала тренировкой перед областным семейным фестивалем комплекса ГТО на празднике "Тюменская осень".

"Совсем скоро, 9 сентября, в нашем городе впервые более чем на 280 площадках все желающие, и взрослые, и дети, и пожилые люди, смогут принять участие в фестивале ГТО в рамках празднования "Тюменской осени", - рассказала заслуженный мастер спорта России Наталья Проскурякова. - Сдать нормативы, а также узнать, как зарегистрироваться, где получить медицинский допуск, и какие виды соответствуют вашему возрасту. Наши инструкторы и волонтеры помогут и все расскажут".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потренироваться в выполнении четырех видов упражнений в сквере "Комосомольский" тюменцы пришли целыми семьями. Как отметила Наталья Проскурякова, очень важно то, что сегодня уже дети приводят родителей к занятиям спортом. Также в сквере работала информационная стойка, где участники зарядки узнавали о нормативах комплекса ГТО для своей возрастной группы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Каждую субботу я прихожу сюда на тренировки по кроссфиту под руководством тренера Евгения Пронина, - рассказала участник зарядки Елена Горбунова. - А сегодня я решила присоединиться к тренировке, которую проводит Наталья Геннадьевна, потому что планирую обязательно получить золотой значок ГТО, но перед этим необходимо попробовать свои силы в сдаче нормативов".

В ходе зарядки горожане но только разминались и готовились к сдаче ГТО, но и принимали участие в конкурсе фото в Instagram с официальным хэштегом "Тюменской осени" #фестиваль72. После тренировки посол ГТО оценила все спортивные селфи и выбрала трех победителей. Все они получили полезные аксессуары для занятий спортом.

Напомним, семейный Фестиваль ГТО пройдет в рамках "Тюменской осени" 9 сентября. Спортивные возможности взрослых и детей оценят квалифицированные судьи. В перечень испытаний войдут сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине.

Тюменские семьи могут участвовать в фестивале "ГТО" любым составом и в любом количестве.

Адреса площадок семейного фестиваля "ГТО", на которые нужно прийти 9 сентября, а также подробная информация о программе размещена в группе "ГТО в Тюмени" в социальной сети ВКонтакте, там же в разделе "Документы" можно познакомиться с положением о фестивале. Перечень площадок также размещен на портале "Тюмень – наш дом". Уточнить информацию можно и по телефону 51-77-14.

Кроме того, в каждом административном округе Тюмени выберут самую спортивную семью. Четыре команды, состоящие из трех человек, - папы, мамы и одного ребенка – продолжат борьбу во втором, региональном этапе, который состоится 22 и 23 сентября.

Тюменцам, желающим выполнить нормативы ГТО официально, с занесением результатов в общую базу данных, необходимо пройти регистрацию на сайте ВФСК "ГТО", получить уникальный идентификационный номер (УИН), а также иметь медицинский допуск.

Николай Ступников